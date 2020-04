Coronavirus, l'UEFA nega la richiesta di stop al calcio fino al 2022

CORONAVIRUS UEFA / Il blocco del calcio rimane una possibilità concreta, ma per il momento non c'è ragione di pensare che possa durare addirittura fino al 2022 come, invece, si è detto negli ultimi giorni.

Ha fatto il giro del mondo infatti la notizia secondo cui l'OMS avrebbe chiesto all'UEFA di sospendere le competizioni internazionali fino al 2021 per contenere le possibilità di nuovi contagi e non mettere a rischio la salute di atleti, staff e di riflesso paesi di origine.

Contattato dal britannico 'Sky Sports' però, un portavoce dell'UEFA ha prontamente smentito la notizia: "Non è corretto - dice la fonte -. L'OMS non ha mai raccomandato di fermare il calcio fino alla fine del 2021" la precisazione. Si attende la replica dell'OMS, che con le sue indicazioni comunque ha fin qui contribuito alle varie decisioni anche in tema sportivo come il rinvio di Euro 2020 e Olimpiadi. In settimana, intanto, l'UEFA disporrà le linee guida per i campionati in tema di piazzamenti e qualificazioni alle competizioni europee qualora i campionati non dovessero essere portati a termine. La priorità di tutti, però, è concludere i tornei.

