CALCIOMERCATO MBAPPE REAL MADRID / Kylian Mbappé sarebbe stato il grande colpo dell'estate del RealMadrid, ma la crisi economica del calcio post-Coronavirus rimescola le carte e complica i piani. Parola di Yvan LeMée, noto agente molto attivo in Francia e che proprio col Real ha chiuso l'operazione Mendy. Intervistato da 'Marca', il procuratore sull'attaccante del PSG racconta: "In un contesto normale, senza questo orribile virus e la crisi economica in arrivo, credo che avrebbe firmato per il Real già quest'estate - esordisce Le Mée -.

Non sembra che rinnoverà e gli restano due anni di contratto a Parigi, ma con tutto ciò che sta accadendo mi sembra impossibile ora che un club spenda tutti quei soldi. Se Neymar è stato pagato 222 milioni, Mbappé ora ne vale 300. Sarà il miglior attaccante al mondo e penso che vorrà giocare per il miglior club del mondo, che è il Real, e per uno dei suoi idoli, che è Zidane. Benzema sta andando verso la fine della carriera e per lui ci sarebbe anche meno concorrenza lì. Penso che nel caso arriverà dopo l'Europeo". Tutto rinviato dunque. Tutte le news di calciomercato e non solo: