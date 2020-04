Gazzetta, redazione in stato d'agitazione: "Risposta scomposta dell'editore"

CORONAVIRUS PROTESTA GAZZETTA / La redazione de 'La Gazzetta dello Sport', dopo il comunicato dello scorso 18 aprile ha pubblicato nuovi aggiornamenti sullo stato d'agitazione dovuto, più che alla crisi per l'emergenza coronavirus, ad alcune scelte della sua proprietà: "La redazione aveva emesso un comunicato in cui offriva disponibilità a un piano di sacrifici economici chiedendo solo che fosse commisurato alla situazione generale dell’azienda (che ha distribuito 31 milioni di dividendi nel 2019 e aveva ipotizzato di distribuirne 15 nel 2020, salvo poi cambiare idea anche dopo aver registrato il nostro stupore) e auspicando un programma di sviluppo ormai indifferibile.

La risposta dell’editore è stata decisamente scomposta".

Il testo svela alcuni tra gli oggetti del contendere: "È assolutamente fuorviante accusarci di voler lavorare la domenica per guadagnare di più e non per la necessità di raccontare gli avvenimenti sportivi o di proporre altri servizi che soddisfino le esigenze dei lettori. Nascondersi dietro al contratto per attaccare altre voci della retribuzione non è solo irrispettoso della dialettica sindacale ma soprattutto della professionalità di una redazione che da sempre ha deciso di andare oltre lo stesso contratto, che se fosse seguito alla lettera da noi complicherebbe pesantemente la regolare uscita in edicola del giornale e il costante aggiornamento del sito". I giornalisti della 'rosea' esprimono preoccupazione per il futuro del quotidiano, "futuro che noi vorremmo in linea con la storia gloriosa di questo giornale, ma che temiamo possa essere negativamente condizionato da progetti che restano fumosi". Per questo, quindi, la redazione conferma "lo stato di agitazione e non escludendo alcuna forma di protesta".

