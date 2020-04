Inter, Sanchez torna e va in quarantena

INTER SANCHEZ QUARANTENA - Non è ancora chiaro se il Governo darà il via libera alla graduale ripresa degli allenamenti ai club di Serie A a partire dal prossimo 4 maggio. Qualora così fosse, l'Inter dovrà inizialmente fare a meno di Alexis Sanchez per i primi giorni.

L'attaccante cileno, a differenza degli altri calciatori stranieri della rosa nerazzurra che erano tornati nei propri Paesi, è infatti tornato soltanto ieri a Milano e ha iniziato ad osservare le due settimane di quarantena previste per chi rientra in Italia dall'estero per scongiurare i contagi di coronavirus. In prestito dalfino al 30 giugno, il 'Niño Maravilla' potrebbe restare comunque fino al termine della stagione.

