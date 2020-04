Calciomercato, Tolisso si opera | Inter e Juventus più lontane

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TOLISSO - E' il timore di tanti: dopo il lungo stop agli allenamenti a causa dell'emergenza coronavirus, aumenta il rischio che i calciatori possano subire un infortunio. E in Germania, dove le sedute sono parzialmente riprese, si registra già il primo caso importante. Si tratta di Corentin Tolisso: lesione del legamento della caviglia per il centrocampista francese del Bayern Monaco, che è stato costretto ad operarsi.

Per lui si prevodono quattro settimane di riposo dopo l'intervento e almeno un altro mese prima di tornare in campo.

Un infortunio che potrebbe avere ripercussioni anche sul calciomercato. Non è un mistero che Tolisso sia ritenuto cedibile dal Bayern Monaco, con possibile sbarco in Serie A. Su di lui ci sono la Juventus e, soprattutto, l'Inter che potrebbe dare vita ad uno scambio con Ivan Perisic, attualmente in prestito al club teutonico. Ma il ko potrebbe far fare un passo indietro alle due società italiane. Staremo a vedere.

