Calciomercato Milan, risoluzione anticipata? Il retroscena su Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic rimane in Svezia, dove continuerà ad allenarsi fino a quando non ci sarà una data certa sul ritorno in campo.

D'accordo con la società, l'attaccante svedese non sarà dunque multato e avrà modo di proseguire la preparazione che, assicurano dallo staff rossonero, gli consentirà di presentarsi a Milanello tirato a lucido.

Ma al rientro, sul tavolo ci sarà soprattutto la questione futuro. In questi giorni, sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', sono circolate con insistenza voci secondo le quali sarebbe potuta arrivare anche una rescissione anticipata del contratto di Ibra, alla luce soprattutto dei cambi di prospettiva all'interno del progetto rossonero. Voci che però, secondo il quotidiano, sono state respinte al mittente col calciatore che ha tutta l'intenzione di chiudere al meglio questa stagione, per poi affrontare eventualmente il discorso rinnovo una volta chiuso il campionato.