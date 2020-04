CALCIOMERCATO INTER DZEKO ROMA / Rispunta Edin Dzeko per l'attacco dell'Inter. Il 'clamoroso' scenario di mercato viene ipotizzato dal 'Corriere dello Sport', con il centravanti bosniaco che la scorsa estate era stato ad un passo dallo sbarco alla corte dell'estimatore Conte.

LEGGI ANCHE >>> Roma, ritorno di fiamma per il vice Dzeko

Affare poi saltato, con Dzeko che si è legato fino al 2022 alla Roma grazie al rinnovo di contratto e un ingaggio salito a 7 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Inter, Dzeko torna nel mirino di Conte

Stipendio pesante per le casse giallorosse, con l'Adche avrebbe dato mandato al Direttore sportivodi trovare una nuova sistemazione per l'ex Wolfsburg e Manchester City se ce ne fosse la possibilità.

Quello di Dzeko sarebbe un sacrificio necessario per la Roma, con il 34enne attaccante che preferirebbe però continuare l'avventura nella Capitale. Una proposta economica allettante potrebbe comunque fargli cambiare idea e questa può arrivare dall'Inter, con Marotta e Conte che penserebbero di rifarsi sotto per il capitano giallorosso nel caso in cui saltasse l'assalto a Giroud. L'Inter però valuterebbe l'ingaggio di Dzeko solo se la Roma lo lasciasse partire praticamente gratis: scenario difficile, visto che in estate la società capitolina rifiutò un'offerta di 12 milioni dai nerazzurri per il bosniaco.

