Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua a tenere banco in casa Milan.

Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 sembra lontano al momento, con il club rossonero che sarebbe costretto questa estate a metterlo sul mercato senza l'accordo sul prolungamento per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno successivo.

Milan, pressing Chelsea: Kepa per Donnarumma

Tante le pretendenti per il cartellino del giovane portiere, con Elliott e Gazidis che sperano di incassare una somma vicina ai 50 milioni di euro in caso di cessione. Real Madrid, PSG, Bayern Monaco, Juventus ma soprattutto Chelsea sarebbero alla finestra per Donnarumma, con i 'Blues' che lo avrebbero individuato come sostituto del deludente Kepa. Il basco non rientra nei piani di Lampard, nonostante l'investimento di 80 milioni di euro (cifra record per un portiere) per prelevarlo nell'estate 2018 dall'Athletic Bilbao.

Stando al 'Daily Star', il Chelsea starebbe preparando l'offondo per Donnarumma e sarebbe disposto ad inserire nella trattativa anche il cartellino di Kepa per arrivare all'estremo difensore della Nazionale azzurra. Kepa si è svalutato nell'ultima stagione e con Lampard in panchina ha perso il posto da titolare in favore di Caballero.