CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEX SANDRO EMERSON / Non solo centrocampo e attacco. La Juventus è pronta a rifarsi il look anche in difesa e in particolare sulle corsie esterne.

Oltre a, anche la permanenza diin bianconero sarebbe in dubbio come riporta 'Tuttosport'.

Calciomercato Juventus, scambio Alex Sandro-Emerson

Il terzino brasiliano potrebbe essere una preziosa carta per il CFO Paratici per arrivare ad altri obiettivi. L'ex Porto, insieme proprio al compagno di reparto, a Pjanic e Douglas Costa, può essere inserito nell'affare Icardi se il PSG riscatterà il centravanti dall'Inter. Alex Sandro sarebbe inoltre anche nel mirino di Manchester City e soprattutto Chelsea: con i 'Blues' potrebbe così andare in scena un possibile scambio con Emerson Palmieri, da tempo nei radar della dirigenza della Continassa. Per il nazionale azzurro, che Sarri ha avuto alle sue dipendenza a Londra nella passata stagione, ci sarà da vincere la concorrenza della rivale Inter.