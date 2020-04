CORONAVIRUS ESCLUSIVO OLANDA EREDIVISIE / Dopo il Belgio, l'Olanda: se in Italia il fronte del sì alla ripresa del campionato continua ad essere ampio e oggi potrebbe essere una giornata fondamentale per decidere se e come ricominciare, in alcuni paesi europei la decisione è stata già presa. Niente ritorno in campo in Olanda che, come il Belgio, mette fine al campionato: una scelta del Governo che ha sospeso le attività sportive professionistiche fino al primo settembre. Per capire quel che sta accadendo per l'Eredivisie e come la decisione politica possa avere effetti sul calcio olandese, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Mikos Gouka, giornalista di AD Sportwereld.

"La KNVB (la federcalcio olandese, ndr) aveva una piccola speranza che fosse possibile giocare le ultime partite di questa stagione in estate, ma la decisione è stata del governo. In Germania tornano a giocare tra qualche settimana, ma la differenza principale è che i club olandesi hanno già avuto tutti i soldi dei diritti tv, mentre i club tedeschi li otterranno soltanto giocando tutte le partite.

Anche per questo non tutti i club olandesi hanno voluto giocare a giugno, luglio o agosto".

A guidare il fronte del no c'era l'Ajax: "Si, soprattutto loro erano per fermare tutto e ripartire dopo l'estate dopo una nuova stagione. Ora devono decidere però come terminare quella attuale". Un problema non di poco conto perché classifica alla mano sarebbe proprio l'Ajax prima ma soltanto per la differenza reti: "Sì, l'Ajax sarebbe campione ma con gli stessi punti dell'Az e una differenza reti migliore. Poi c'è da capire come saranno decise le retrocessioni e le promozioni. Ne parleranno venerdì e si deciderà".

Eredivisie, ESCLUSIVO Gouka: "Se si riparte a porte chiuse, molti club scompariranno"

Decisioni ma anche problemi, soprattutto economici, che si preannunciano anche importanti per le società calcistiche olandese: "Molti club avranno difficoltà- spiega Gouka ai nostri microfoni -, in Olanda i ricavi da stadio sono molto importanti perché non si guadagna tanto con i diritti tv come in Inghilterra, Italia o Germania. Se si riprenderà a settembre senza tifosi allo stadio molti club avranno grandi problemi finanziari e c'è la possibilità che alcune società scompariranno se non ci sarà nessun aiuto finanziario".