CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ICARDI / Il futuro di Mauro Icardi resta sempre un rebus. Il centravanti argentino si appresta a monopolizzare l'attenzione anche nella prossima finestra del calciomercato. Il Paris Saint-German può riscattarlo dall'Inter per 70 milioni di euro, con il giocatore per che sarebbe di un'altra idea.

Nell'accordo tra le due società ci sarebbe una clausola che darebbe l'ultima parola ad Icardi sulla scelta di restare o meno a Parigi, con l'argentino che stando a 'Sportmediaset' avrebbe deciso di lasciare il club parigino per far ritorno in Italia.

Calciomercato Inter, Icardi ha scelto la Juventus

Il centravanti classe '93 spinge per tornare in Serie A e soprattutto per accasarsi con la maglia della

Icardi è in prima fila nella lista degli acquisti del CFO Paratici per svecchiare l'attacco e prendere il posto di Higuain al fianco di Cristiano Ronaldo e Dybala nello scacchiere di Sarri. Un'eventuale trattativa direttamente con l'Inter resterebbe però complicata vista la rivalità tra le due società e i rapporti ancora piuttosto freddi tra Marotta e Paratici. L'inserimento di alcune contropartite, in primis Cuadrado che farebbe gola a Conte, potrebbe sbloccare l'operazione.

