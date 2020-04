Calciomercato Napoli, il retroscena di Zuniga su James Rodriguez

CALCIOMERCATO NAPOLI ZUNIGA JAMES RODRIGUEZ / Purtroppo non è bastato, ma il Napoli ha avuto anche un alleato speciale che la scorsa estate ha contribuito ad alimentare il sogno azzurro di mettere le mani su James Rodriguez.

Grande sogno dell'ultimo mercato estivo, il trequartista finito ai margini delad un certo punto si era fatto immortalare in compagnia di un grande ex partenopeo, il colombiano Juan Camilo, che in un'intervista in diretta con 'Gol Caracol' racconta: "James mi chiedeva di Napoli e io gli dicevo che sarebbe stato un po' come in Colombia, tipo Barranquilla o Cartagena. La gente è calda, appassionata, divertente. Gli dissi: se vai a Napoli diventerai come un dio, ti adoreranno. Al San Paolo toccherai il pallone e tutti si alzeranno in piedi. Gli consigliai di accettare: gli dicevo che avrebbe giocatore sempre e che lo avrebbero amato. Un'occasione da cogliere". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

