DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Numeri ancora incoraggianti nella lotta al Coronavirus per l'Italia che dopo l'ultimo bollettino registra un boom di guariti. Adesso l'attenzione si concentra sulla 'Fase 2', con le misure di sicurezza ad adottare per cercare di tornare alla normalità e far ripartire l'economia. E anche il calcio sembra finalmente ritrovare compattezza, con le società di Serie A che in blocco votano per il ritorno in campo.

Ma non sarà semplice:per ulteriori aggiornamenti.segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'e il mondo.

8.15 - Alle 9.30 il ministro Spadafora è atteso in Senato per presentare le azioni intraprese per rilanciare il mondo dello sport.

8.05 - Con il decreto Aprile sono previsti altri 50 miliardi per famiglie e imprese con il reddito di emergenza che salirà a 400-800 euro.

7.50 - Atteso in serata l'ok definitivo al decreto Cura Italia.

7.30 - Entro la fine della settimana, come anticipato dal Premier Conte, saranno presentate le linee guida per la Fase 2 che scatterà il 4 maggio. Mascherine e distanziamento "finché non ci sarà cura o vaccino", ha anticipato il primo ministro.