CALCIOMERCATO INTER ARTHUR / Il Barcellona ha capito che la strada che porta a LautaroMartinez è molto in salita. Trattare con l'Inter l'attaccante argentino, individuato come nome perfetto per sostituire Luis Suarez nel prossimo futuro, è molto complicato. Anche per questo nell'ultimo periodo è iniziato un tentativo pubblico da parte dei big di casa blaugrana (dal dirigente Abidal al tecnico Setién passando per Messi e lo stesso Suarez) di far leva sulla volontà del 'Toro' elogiandolo più volte con dichiarazioni importanti.

L'Inter però resiste e anzi, prepara la contromossa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

I nerazzurri, trincerati dietro la clausola rescissoria da 111 milioni di euro valida nei primi 15 giorni di luglio e da pagare in unica soluzione, puntano a trattenere l'argentino e non solo. Nell'ambito delle discussioni andate in scena con i vertici del Barça, i dirigenti interisti, oltre a seguire Arturo Vidal, hanno chiesto informazioni soprattutto sul centrocampista Arthur Melo. Scenario confermato dal quotidiano spagnolo 'Mundo Deportivo' che però, nonostante lo stesso Arthur nei giorni scorsi abbia detto di voler restare al Barcellona, sottolinea come l'Inter sia pronta ad aumentare notevolmente l'ingaggio del brasiliano rispetto a quello attualmente percepito al 'Camp Nou' e quindi non va considerata un'ipotesi tramontata del tutto, considerando che tra l'altro il reparto centrale blaugrana si preannuncia affollatissimo con diversi talenti di rientro. Per Marotta e Ausilio comunque non sarà semplice, visto che pure il Tottenham di José Mourinho si sarebbe attivato sulle sue tracce e oltre a poter mettere sul piatto tanti soldi, ha in rosa diversi tasselli che fanno gola al Barcellona in operazioni di scambio. Su tutti, Ndombele.

