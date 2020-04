CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC BARCELLONA REAL MADRID / Marcelo Brozovic possibile sacrificio dell'Inter nel prossimo calciomercato: in attesa di capire quel che sarà della stagione attualmente sospesa, le società lavorano al futuro e i nerazzurri non fanno eccezioni. Tra le cessioni programmate non rientra quella del centrocampista croato che, anzi, nei piani del club dovrebbe rinnovare e prolungare la sua permanenza a Milano, ma un suo addio non è da escludere a priori, anche perché le pretendenti non mancano.

Nei giorni scorsi si è parlato di un forte interesse delcon i 'Reds' che avrebbero già fatto un sondaggio con l'agente del calciatore. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Dalla Spagna ora lanciano l'interesse anche di Barcellona e Real Madrid: le due spagnole potrebbero inserirsi nella corsa da Brozovic e far andare in scena un clasico di calciomercato. Non di certo l'unico con l'Inter come possibile 'vittima' visto che le due società si contendono anche Lautaro Martinez: come per l'argentino anche per il croato esiste una clausola (60 milioni) ma i piani dei nerazzurri prevedono la sua cancellazione con il rinnovo.