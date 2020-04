Brescia, comunicato UFFICIALE: "Ripresa? Valutiamo condizioni sanitarie"

BRESCIA CORONAVIRUS SERIE A / L'assemblea di oggi dei club di Serie A si è espressa all'unanimità per l'intenzione di tornare a giocare e concludere il campionato di calcio quando questo sarà possibile. Ha aderito anche il Brescia, che più volte, per voce del presidente Cellino, aveva manifestato l'opportunità di sospendere definitivamente la stagione. Il club lombardo ha chiarito la sua posizione con un comunicato sui propri canali ufficiali.

"A nome del Presidente del Brescia Calcio, Massimo Cellino, è opportuno chiarire e sottolineare che la conditio sine qua non legata al rispetto delle norme sanitarie a tutela della salute, al netto di indicazioni e direttive che saranno intraprese dal Ministero competente, è un aspetto imprescindibile che sarà valutato con la dovuta e massima attenzione giorno per giorno - si legge - Si precisa altresì che il club, nella figura del suo Presidente, si riserverà in ogni caso la facoltà di valutare l’evolversi delle condizioni sanitarie sul territorio bresciano e decidere di conseguenza in merito alla partecipazione ad allenamenti ed eventuali partite ufficiali da parte dei suoi tesserati"

