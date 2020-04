JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Conta i giorni che lo separano dal ritorno in Italia: Douglas Costa dal Brasile afferma di voler rientrare nel nostro Paese e rimettersi sotto con gli allenamenti quando sarà possibile farlo. Il brasiliano è volato in patria come molti dei suoi compagni di squadra e tramite una diretta su Instagram dice: "Spero di tornare presto in Italia, non vedo l'ora di rientrare, anche perché non so più cosa fare qui".

Oltre al ritorno ha parlato anche dei suoi compagni di squadra ("il più forte di tutto è Dybala"), mentre tra gol e assist non fa alcuna differenza: "Per me vanno bene entrambi, posso fare tutto: l'importante è che la squadra vinca".

Sul fronte rientri la Juventus deve fare i conti con il caso Higuain con il Pipita che ha palesato la sua preoccupazione per l'emergenza coronavirus e sta pensando di ritardare il suo rientro, anche se al club non è arrivata alcuna richiesta ufficiale.