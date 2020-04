ROMA FIENGA CAMPIONATO / La Roma vota per la ripresa del campionato: dopo la riunione della Lega Serie A, spiega la posizione del club giallorosso l'amministratore delegato Guido Fienga. Intervenuto a 'Sky', il dirigente capitolino ha affermato: "La posizione della Roma è di terminare questo percorso. Da subito siamo stati molto sensibili nel mettere la salute dei giocatori e dei tifosi al primo posto. Ricordo l'incertezza prima della partita contro il Siviglia che ci vide prendere una posizione molto forte.

Per noi, come per tutti i cittadini, l'ambizione è quella di tornare a una normalità, o meglio: a una nuova normalità, che non può non essere quella di prima ma di convivenza con il coronavirus che purtroppo oggi è il nuovo elemento che dobbiamo tenere in considerazione".

Fienga è convinto del ruolo che il calcio può avere per i cittadini: "Sono convinto dell'aiuto e del ruolo che può ricoprire il calcio in questa nuova normalità. Per tutta la vita dei cittadini oggi riprendere in convivenza con il coronavirus significa la possibilità di avere un accesso facilitato e a basso costo di sistemi di diagnosi veloci e sicuri".