CALCIOMERCATO JOVETIC FIORENTINA / Fiorentina e Inter, con la Juventus 'rifiutata' per rispetto ai tifosi viola: Steven Jovetic racconta in una diretta Instagram con Sebastian Frey la sua esperienza italiana. Si parte da Firenze e dal sì al ritorno: "Mi piacerebbe giocare ancora 7 o 8 anni, fino a 38. Firenze è la mia seconda casa, e per me è sempre un'opzione, mi piacerebbe. Sono stato benissimo 5 anni, ho tanti amici, ho già casa lì".

Un amore che lo ha portato anche a dire no alla Juventus, come lo stesso montenegrino - ora in forza al Monaco - confessa: "Prima di andare al Manchester City uscì un titolo 'Ciao viola, vado alla Juve': ci rimasi male. La Juventus mi ha cercato più volte e sarei potuto andarci ma per rispetto alla Fiorentina non l'ho mai fatto. Sono legato ai tifosi viola, so quanto sia grande la rivalità con la Juve".

Dal no ai bianconeri all'esperienza all'Inter: "Lì sono stato veramente bene, soprattutto nei primi sei mesi, quando abbiamo vinto sempre. Dispiace sia finita così: ho un amico che ogni anno realizza un dvd con tutte le mie giocate, ho anche quello con l'Inter e posso ritenermi soddisfatto".