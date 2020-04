CAGLIARI ZENGA SERIE A / Il mondo del calcio attende indicazioni sulla possibile ripresa delle attività in merito all'emergenza coronavirus. Dell'argomento ha parlato Walter Zenga, tecnico del Cagliari, sul canale Instagram del commentatore di 'Sky Sport' Lele Adani. Il tecnico dei sardi ha espresso la sua preoccupazione: "Ci saranno delle direttive da seguire, non solo a livello sanitario ma anche di preparazione. Quando si parla di ripresa per il calcio si parla di tornare in campo a giocare a inizio giugno. Vuol dire che mancano 40-45 giorni.

C'è ancora tempo, ma se a quel punto saremo ancora in una situazione del genere, vorrà dire che saremo messi molto male. E parlo di umanità, di vita reale".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta

Coronavirus, l'Olanda chiude il calcio: stop fino al 1 settembre