CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / E' stato uno dei pilastri degli ultimi anni del Napoli ma in questa stagione Kalidou Koulibaly ha reso ben al di sotto le aspettative: tra infortuni ed errori, il difensore senegalese ha dato l'impressione di aver chiuso il suo ciclo napoletano e, infatti, una sua cessione appare possibile nella prossima finestra di calciomercato. All'ex Genk non mancano certo le pretendenti: il Paris Saint-Germain è tra le squadre che si è fatta avanti per il 28enne, così come il Manchester United e il Manchester City.

Una pretendente però sarebbe da depennare: secondo quanto riferisce il 'Mirror', infatti, Koulibaly non avrebbe intenzione di trasferirsi in Francia: la scelta del calciatore sarebbe già stata fatta. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Calciomercato Napoli, Koulibaly: no al Psg, vuole la Premier

L'intenzione del difensore è quella - nel caso di addio alla maglia azzurra - di affrontare l'avventura in Premier League dove il Manchester United è pronto a sborsare una cifra importante per strapparlo al Napoli. Sicuramente non gli oltre cento milioni di euro che De Laurentiis avrebbe chiesto la scorsa estate, ma una cifra comunque importante per ottenere il sì della società partenopea e battere anche la concorrenza dei cugini del City.