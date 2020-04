CALCIOMERCATO JUVENTUS PIRLO / Interessanti dichiarazioni sul proprio futuro da parte di Andrea Pirlo. L'ex centrocampista della Juventus è intervenuto in un live su Instagram de 'Il Nuovo Calcio', svelando le sue aspirazioni: "Ho iniziato a pensare di voler fare l'allenatore dopo una delle lezioni di Conte - ha spiegato - Ma sono più orientato verso le prime squadre, allenare le giovanili non penso sia una cosa che possa piacermi. Non fa per me.

Voglio risentire l'adrenalina della partita, la responsabilità di una vittoria o di una sconfitta, avere un obiettivo preciso da raggiungere". Una chiusura dunque a chi ipotizzava un suo esordio da allenatore con la

