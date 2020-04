Calciomercato Inter, il legale di Icardi 'apre' al Napoli

CALCIOMERCATO INTER ICARDI NAPOLI WANDA NARA / Terrà banco nella prossima estate il futuro di Mauro Icardi, uno dei nomi più caldi del calciomercato. L'attaccante argentino è in prestito al Psg, ma potrebbe non essere confermato in Francia. E in Serie A si torna a pensare al bomber di proprietà dell'Inter, su cui oltre alla Juventus c'è anche il Napoli. Elio Letterio Pino, consulente legale di Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante, ne ha parlato a 'Radio Marte': "Prima che lo acquistasse l'Inter, era già stato vicino al Napoli.

ha sempre provato a prenderlo, l'anno scorso è stato vittima del momento: Mauro voleva lasciare l'Italia. Non so se il Psg lo riscatterà, io fossi in loro proverei a tenerlo, mafarà le sue valutazioni. Conosco bene Icardi, l'idea di Napoli gli è sempre piaciuta, sa che è la città di, idolo di tutti gli argentini. Da questo punto di vista non ci sono assolutamente preclusioni".

