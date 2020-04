ROMA GARCIA JUVENTUS / Tra l'esperienza alla Roma e il (possibile) ritorno Champions con la Juventus: Rudi Garcia, attuale allenatore del Lione, parla a 'Sky Sport 24'. Riflettori puntati sull'avventura in giallorosso, ma si parte dall'emergenza coronavirus: "In Francia siamo una settimana di ritardo rispetto all'Italia. Ci sono molte discussioni sulla ripresa, anche degli allenamenti: se occorre mantenere le distanze tra i giocatori non si può giocare. Si possono fare allenamenti in piccoli gruppi ma non le partitelle, quindi... Calcio in estate? Si può giocare tranquillamente. Le temperature sarebbero più alte ma basta giocare in orari più serali. Sarebbe bello ripartire insieme in tutta Europa ma non sembra possibile: in Germania sono più avanti rispetto a Italia e Spagna". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Si parla della Roma: "Non ho rimpianti, sono fiero del percorso fatto. Abbiamo sfidato un avversario di altissimo livello: la Juve nel primo anno ha fatto più di 100 punti e bisogna anche accettare che c'è una squadra con più esperienza, non so se più forte di noi. Avergli dato dei problemi e averli fatti dubitare è una bella cosa. Sono arrivato sulle ceneri della Roma, con la sconfitta nella finale di coppa Italia. Per quel derby (il suo primo, ndr) erano tutti molto preoccupati. Per me era un'opportunità e abbiamo vinto 2-0: ci sono momenti molto emozionanti come le lacrime di Balzaretti. Sono legato a vita a quei giocatori, era un gruppo di lupi. Da Totti a De Rossi e De Sanctis. Anche la cerniera centrale Benatia-Castan era di grande livello. Era un gruppo di leader e con grande coesione, sono immagini che resteranno nel mio cuore".

Infine, la Juventus: "Quella era diversa da questa di oggi. Restano una squadra fortissima, nel girone aveva fatto molto bene. In campionato ci sono Inter e Lazio che stanno facendo molto bene, ma se il campionato non si fosse fermato secondo me avrebbe vinto ancora la Juve: ha l'esperienza per farlo".