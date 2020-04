INTER LUKAKU CORONAVIRUS / "23 giocatori su 25 erano malati". Queste parole di Romelu Lukakuin riferimento allo scorso gennaio non sono di certo passate inosservate, scatenando inevitabili reazioni. L'attaccante belga in diretta Instagram ha infatti sganciato una vera e propria bomba che per il momento non sembra però aver scalfito in alcun modo la società nerazzurra.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , l'non commenta le affermazioni del centravanti ex Manchester United. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Inter, parole Lukaku: la reazione della società

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Lukaku shock: "Tosse e febbre, 23 giocatori su 25 malati!"