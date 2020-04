Milan, Ibrahimovic resta in Svezia: ecco quando tornerà

CORONAVIRUS MILAN IBRAHIMOVIC HAMMARBY / Il mondo del calcio è ancora in attesa di capire se e soprattutto in che modo potrà ripartire alla luce di questo periodo buoi per l'emergenza Coronavirus. In casa Milan c'è inoltre grande attesa per capire quando Zlatan Ibrahimovic farà il suo rientro in Italia dopo essere tornato in patria.

Il gigante di Malmo infatti sta lavorando a Stoccolma con l', club di cui è anche socio.

Secondo quanto sottolineato dall'Ansa Ibra tornerà in Italia quando la situazione sulla ripresa degli allenamenti sarà certa e definita. In tal senso sarà decisiva la giornata di mercoledì, quando cioè è in programma la riunione tra Figc e Spadafora. Nel caso in cui venga dato il via libera alla ripresa degli allenamenti lo svedese tornerà a Milano per le canoniche due settimane di isolamento. In caso contrario prenderà tempo continuando ad allenarsi in Svezia.

