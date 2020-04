INTER LUKAKU CORONAVIRUS / Le parole di Romelu Lukaku fanno clamore: l'attaccante belga con le sue dichiarazioni in una diretta Instagram ha fatto rumore, tanto che l'Inter - come riferisce 'Sky' - si sarebbe dissociata dal pensiero del proprio calciatore.

Ma cosa ha detto l'ex Manchester United? Il riferimento è al mese di gennaio dopo le vacanze natalizia quando "23 giocatori su 25 erano malati".

LEGGI ANCHE >>> Inter, Lukaku shock: "Tosse e febbre, 23 giocatori su 25 malati!"

Lukaku entra nel dettaglio: "Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari di Nainggolan e dopo pochi minuti uno dei nostri difensori (Skriniar, ndr) ha dovuto lasciare il campo. Non poteva continuare a giocare e quasi svenne. Tutti tossivano e avevano la febbre: quando mi sono riscaldato, sono diventato più caldo del solito. Non prendevo la febbre da anni. Non siamo mai testati per il virus in quel momento e non lo sapremo mai con certezza". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!