Fiorentina, Cutrone racconta il Coronavirus: "Ho avuto paura. Mi manca il campo"

CORONAVIRUS FIORENTINA CUTRONE / In una lunga intervista a 'The Sun', Patrick Cutrone ha parlato a cuore aperto della sua esperienza con il Coronavirus: "Ho avuto un po’ di sintomi all’inizio, febbre per vari giorni, mal di gola. Poi ho fatto il tampone e purtroppo è risultato positivo. Non mi sono dato una spiegazione ne l’ho cercata sul come sono stato contagiato. Purtroppo è successo, come sta succedendo a tantissime persone in Italia e nel mondo, l’importante è averla superata. Non posso dire di non aver avuto paura. Questo è un virus subdolo, che nessuno conosce quindi all’inizio ero molto preoccupato, per me, per le persone che mi erano state vicine, per i miei compagni. Poi, dopo giorni, le cose sono iniziate ad andare meglio e allora ho iniziato ad essere un po’ più tranquillo.

Il sollievo vero e proprio è arrivato quando ho avuto l'esito della mia negatività, solo allora mi sono tolto davvero quel peso dalle spalle". L'attaccante della Fiorentina ha come tutti molta voglia di tornare: "Naturalmente mi manca moltissimo il campo, il poter condividere le sedute di allenamento con i compagni e il Mister, mi mancano le partite. Dal punto di vista personale sento la mancanza dei miei cari, mi piacerebbe molto poterli riabbracciare".

Cutrone ha concluso sulla 'Viola': "La Fiorentina è un club prestigioso per la storia che ha alle spalle e per i vari traguardi raggiunti, inoltre Firenze è una città bellissima e il supporto dei nostri tifosi non manca mai“.