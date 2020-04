CORONAVIRUS BOLLETTINO 21 APRILE / Ancora dati positivi con un importante calo degli attualmente positivi, ma anche il numero dei decessi che fatica a scendere: il bollettino della Protezione Civile sull'emergenza coronavirus relativi al 21 aprile sono in linea con quelli dei giorni precedenti. rispetto a ieri sono decedute 534 persone per un totale di 24.648 deceduti.

I guariti raggiungono quota 51.600, per un aumento in 24 ore di 2.723 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.822 persone).Continua il calo degli attualmente positivi: 528 unità in meno rispetto a ieri, mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2729 (ieri 2256). In terapia intensiva si trovano 2471 persone, 102 meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 24134, 772 meno di ieri. Per il numero di tamponi, oggi ne sono stati fatti 52.126: il rapporto con i casi individuati è di 1 malato ogni 19,1 tamponi fatti, il 5,2%.