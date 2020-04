Coronavirus, Tommasi sulla ripresa: "Non assegnare i titoli non sarebbe un dramma"

CORONAVIRUS TOMMASI TITOLI /Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Chi' in edicola da domani, analizzando la possibile ripresa del calcio italiano nell'emergenza coronavirus: "Non assegnare i titoli non è un dramma, il dramma sono i morti e i malati: i titoli si assegneranno solo se ci sono le condizioni per farlo". Il dirigente del 'sindacato' dei giocatori ha chiarito la sua posizione: "Come presidente dell'AIC sono stato tra i primi a dire di chiudere tutto ed affidarsi alla scienza.

Credo che ora la previsione più ottimistica preveda le competizioni senza pubblico: i tempi sono incerti, lunghi e va garantita la sicurezza di tutti".

