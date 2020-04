Coronavirus, clamoroso dall'OMS: "Calcio va fermato fino al 2022"

CORONAVIRUS OMS 2021 / Mentre le istituzioni italiane discutono sulla 'fase 2' e sul possibile ritorno in campo a maggio, dal Brasile arriva un'indiscrezione che ha del clamoroso e che metterebbe a rischio tutto il movimento calcistico mondiale. Secondo il portale 'Veja', nei giorni scorsi ci sarebbe stata una conferenza telefonica tra la OMS e la UEFA, per discutere il calendario delle competizioni compatibilmente con l'emergenza sanitaria.

Ebbene, per l'agenzia speciale dell'ONU lo scenario ideale era sospendere tutti i campionati fino al termine del 2021.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Conte precisa: "L'app solo su base volontaria"

Coronavirus, riunione OMS-UEFA: stop per tutto il 2021

La riunione avrebbe avuto luogo lo scorso 16 aprile e durante la stessa l'OMS avrebbe avuto "toni perentori", mostrando con due epidemiologi i possibili rischi di nuove ondate di contagi da COVID-19 nel 2021. Il parere dell'OMS non è vincolante e, per ora, non sembra che le istituzioni del calcio stiano vagliando una soluzione così drastica: solo sospendere definitivamente la stagione attuale, infatti, causerebbe perdite da 4.1 miliardi di euro. Cancellare tutto fino al 2022 vorrebbe dire, semplicemente, il fallimento di tutto il sistema.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, la nuova strategia del Barcellona per Lautaro

DIRETTA Emergenza Coronavirus, calano i malati