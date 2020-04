CONTE APP IMMUNI / "L'app andrà scaricata solo su base volontaria": questa la precisione del Premier Conte, in occasione della sua informativa al Senato sull'emergenza coronavirus. "Il tracciamento è necessario per evitare la diffusione del virus. Ma non sono previste limitazioni per chi non la scarica".

Poi sulle mascherine: "I dispositivi di protezione individuale andranno utilizzati fino a quando non saranno disponibili una terapia o un vaccino. Ci saranno, quindi, modifiche sul distanziamento sociale".

Coronavirus, Conte sulla Fase 2

A breve, partirà la fase 2: "Bisogna procedere ad un allentamento delle misure e in questa maniera si potrà preservare il tessuto produttivo. Il motore del Paese deve ripartire, ma con un piano articolato. L'imprudenza in questa fase può compromettere i sacrifici fatti finora". Difficilmente, però, ci saranno delle concessioni ad alcune regioni. Ed è paraddosale se si confrontano i dati della Lombardia con quelli di alcune zone decisamente meno colpite dall'emergenza sanitaria: "Sono in programma aperture omogenee su base nazionale". Infine, Conte ha confermato lo stanziamento di altri 50 miliardi: "Verrà inviata al Parlamento un'ulteriore relazione con una richiesta di scostamento di bilancio di 50 miliardi di euro".