Barcellona, ancora una sorpresa storica: il Camp Nou cambierà nome

BARCELLONA CAMP NOU NOME / In una stagione a dir poco movimentata dal punto di vista societario, il Barcellona ha annunciato oggi una novità storica: dalla stagione 2020/21 venderà i title rights del Camp Nou alla Fondazione Barça, grazie ai quali si potranno ottenere benefici economici da reinvestire in progetti di ricerca contro il COVID-19. Si cercherà, quindi, uno sponsor che, per la prima volta nella storia, cambierà il nome al leggendario stadio catalano.

L'accordo sarebbe valido per una sola stagione e sarebbe compatibile con la futura commercializzazione dell', l'ambizioso progetto che punta a rinnovare integralmente lo stadio, alla costruzione del nuovo Palau Blaugrana, di un Campus Barça e del già realizzato stadio

