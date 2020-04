Serie A, problema tamponi: ecco la situazione

SERIE A TAMPONI / C'è un caso tamponi in serie A. In attesa di conoscere la decisione del governo sulla ripresa del campionato, il calcio si interroga sui tamponi che andrebbero somministrati a tutti i giocatori. Nell'edizione odierna, il Messaggero spiega che il problema è la mancanza di reagenti necessari per avere i risultati e quello relativo ai laboratori dove analizzare i test.

"La diagnosi molecolare va eseguita presso i laboratori di riferimento stabiliti dal", questo passaggio del protocollo, invece, lancia l'allarme per quanto riguarda la mole di lavoro per tutti i tecnici, destinata ad aumentare in caso di restart dei tornei.

