Coronavirus, la Serie A si compatta: voto unanime per il ritorno in campo

CORONAVIRUS SERIE A ASSEMBLEA / La Serie A si compatta per il ritorno in campo: superati i contrasti dei giorni scorsi nell'assemblea odierna, che ha confermato con voto unanime di tutte le 20 società collegate in videoconferenza la volontà di portare a termine la stagione 2019/2020 qualora il Governo lo permetterà nel rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza.

La ripresa dell'attività sportiva nella 'Fase 2' avverrà osservando le indicazioni di FIFA e UEFA, le determinazioni FIGC e in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori. Il prossimo passo, quindi, spetterà alla riunione di domani tra tutte le componenti del calcio italiano, in attesa della risposta dal Governo sul protocollo stilato dalla Federazione e inviato al termine della settimana scorsa.

