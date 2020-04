Calciomercato Juventus, scambio col Napoli per Milik: parla l'agente di Rugani

CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI MILIK /Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ del momento del suo assistito, che ha superato il COVID-19, e anche di alcuni rumors di calciomercato. “Sta bene, ha passato tanti giorni in quarantena e il peggio è passato, per fortuna”.

SCAMBIO CON MILIK – “Bella domanda. In questo momento non abbiamo comunicazioni di trattative in essere, ne parlano i giornali ma non abbiamo notizie in tal senso, né di cessioni né di eventuali scambi. Nel calcio può succedere di tutto, poi gli scambi possono essere un modo intelligente per alleggerire l’impatto economico della crisi. Non sarà facile mettere tutti d’accordo”.

FUTURO – “Daniele è da cinque anni alla Juventus, se il club non lo reputasse alla sua altezza non sarebbe rimasto tanto tempo in bianconero. Sarri lo ha chiesto sia al Napoli che al Chelsea.

Non è stato titolare inamovibile, è vero, ma aveva davanti i tre difensori più forti d’Europa, non era semplice trovare spazio. È difficile anticipare cosa ci attende il futuro, dipenderà tanto anche dalle gare che si giocheranno nei prossimi mesi, se si giocheranno”.

RITORNO – “Tutti siamo innamorati del calcio e vorrebbero che si giocasse ogni cinque minuti. Ora scalpitano e vorrebbero giocare, ma sanno benissimo che contesto c’è in Italia. Le istituzioni dovranno creare le condizioni per abbattere i rischi, anche se il rischio zero non esiste per nessuno”.

