CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS VIDAL RONALDO / Arturo Vidal è pronto a lasciare il Barcellona e a far ritorno in Italia. Il centrocampista cileno che il prossimo 22 maggio compirà 33 anni è da tempo nel mirino dell'Inter di Antonio Conte.

Il calciatore è in cima alla lista dei desideri del tecnico italiano, che vorrebbe tornare ad allenarlo per rafforzare la mediana. L'addio al club blaugrana - che ha bisogno di liquidità fresca - appare scontato, anche perché non è proprio una prima scelta per Quique

Sembrerebbe dunque tutto apparecchiato per far vestire di nerazzurro Arturo Vidal ma dalla Spagna rilanciano un'altra ipotesi: secondo quanto riportato da 'Don Balon', il cileno avrebbe ricevuto un'offerta anche dalla sua ex squadra, la Juventus, con il benestare di Cristiano Ronaldo, che approva il suo acquisto.

