Calciomercato Roma, accordo col Manchester United | I dettagli

CALCIOMERCATO ROMA MANCHESTER UNITED SMALLING MMKHITARYAN / Stando a 'Sky Sport' la Roma ha trovato un accordo col Manchester United e con l'Arsenal per l'estensione dei prestiti di Smalling e Mkhitaryan - originariamente in scadenza a giugno - fino al termine della stagione. Termine che, a causa dell'emergenza coronavirus - dovrebbe slittare in estate inoltrata. Ricordiamo che la Fifa aveva inviato delle linee guida alle varie federazioni sui contratti da prolungare con dei provvedimenti ad hoc.

Ma i club possono, già da adesso, intavolare delle trattative individuali per estendere gli accordi a breve scadenza. Fermo restando che al momento non c'è ancora il via libera sulla ripresa del campionato.

