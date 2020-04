Calciomercato Milan, prende quota il rinnovo di Calhanoglu

CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU / In un'estate di profonda rivoluzione, la certezza del centrocampo del Milan è Hakan Calhanoglu. Finito spesso in discussione, il centrocampista turco è uno dei pochi che vanno verso la conferma in vista della prossima stagione.

Come riferisce il 'Corriere dello Sport' dopo il cambio di agente, è già in agenda un appuntamento con la dirigenza milanista per discutere del rinnovo dell'attuale contratto non appena l'emergenza sanitaria sarà contenuta e permetterà di tornare a circolare ed a lavorare in sicurezza. Il giocatore, classe '94, punterebbe ad un lungo quinquennale mantenendo anche l'attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro che rientra nei nuovi parametri economici del club.