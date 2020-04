Calciomercato Milan, futuro Andre Silva: decisione presa

CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA REBIC EINTRACHT / Andre Silva vuole continuare a giocare nell'Eintracht Francoforte. L'attaccante portoghese, trasferitosi in Germania nelle ultime ore del calciomercato estivo, in un'operazione che ha portato Ante Rebic al Milan, non pensa ad altro che alla squadra tedesca: "Qui mi trattano bene, mi piacciono la città, i tifosi e la Bundesliga. Quindi, ci sono molte ragioni che mi spingono a restare - ammette in un'intervista alla 'Bild' - ultimamente ero in ottima forma ma in un momento come questo, in cui tutti combattono la pandemia, non riesco a pensarci. Tutto quel che conta è la salute delle persone".

Andre Silva - ricordiamo - ha lasciato il Milan prima della chiusura del calciomercato in prestito biennale come Ante Rebic.

Le due società non hanno concordato alcun riscatto ma la volontà delle quattro parti appare molto chiara.

Nei giorni scorsi anche l'Eintracht ha manifestato la volontà di voler continuare con il portoghese. I rossoneri sono ampiamente soddisfatti dell'attaccante croato, esploso nell'ultimo periodo sotto la gestione Pioli. Non resterà che incontrarsi, sedersi attorno ad un tavolo, per trovare la giusta quadra così da accontentare proprio tutti.

