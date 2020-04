Calciomercato Real Madrid, Bale può tornare in Premier: i dettagli

CALCIOMERCATO REAL MADRID BALE / Gareth Bale potrebbe tornare in Inghilterra. Secondo 'Ok Diario' il nuovo proprietario del Newcastle, il miliardario saudita Mohamed bin Salman, punta a piazzare subito un super colpo e il campione gallese sarebbe in cima alla sua lista.

Nessun problema per il suo ingaggio, circa 17 milioni di euro a stagione, né dovrebbero esserci con le 'Merengues', considerato che l'ex Tottenham è da tempo in uscita. L'unico ostacolo potrebbe essere proprio Bale, il quale va convinto a far ritorno in Premier League.

