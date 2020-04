MILAN KRUNIC IBRA DYBALA / Nell'ormai consueto Q&A organizzato dal Milan sul proprio profilo ufficiale Instagram, è intervenuto Rade Krunic, che ha risposto alle domande dei tifosi: "Arrivare in rossonero è stata una grande soddisfazione - ammette l'ex Empoli. Quando ho saputo dell'interesse non vedevo l'ora di venire al Milan, di vestire la maglia più bella del mondo e di giocare a San Siro. Ibra-Rebic? Zlatan sanno tutti che campione è, anche Ante ha fatto vedere a tutti cos’è capace di fare, un grandissimo giocatore".

RUOLO - "Mi piace giocare mezzala, sia a destra che a sinistra, è indifferente. Il mio modello è Iniesta è sempre stato uno dei migliori e tra coloro che mi piacciono di più come stile di gioco.

Idoli? Ne ho due,ai tempi del Barcellona eai tempi del Milan. Il giocatore più forte che hai affrontato? Ho giocato contro molti giocatori forti, ma come più forte scelgo".

PROMESSA - "Il Milan è meraviglioso. Voglio dare il massimo in allenamento e nelle partite. Poi vedremo cosa succederà. Infortunio? Adesso sto molto bene. Da un mese non ho nessun problema col piede, non sento niente. Appena rientriamo sarò pronto".

OBIETTIVI - "Noi siamo il Milan e dobbiamo avere ambizioni importanti. Daremo il massimo per andare in Europa".

