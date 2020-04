CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS SARRI MERTENS / Dries Mertens è tornato al centro delle voci di calciomercato dopo essersi riallontanato dal Napoli e quindi dal rinnovo del contratto - che qualche settimana fa sembrava quasi fatto - in scadenza a giugno. Appurato ciò, l'Inter avrebbe nuovamente accelerato riproponendo un triennale da circa 5 milioni di euro a stagione. L'operazione a costo zero sarebbe però tutt'altro che vicina a chiudersi, visto che sull'attaccante belga ci sono tante altre squadre. Tra queste, stando a 'Sportmediaset', anche la Juventus.

Calciomercato Inter e Juventus: Sarri contro Lukaku per Mertens

A quanto pare Maurizio Sarri in persona, suo allenatore e 'mentore' in azzurro, sarebbe sceso in campo per convincerlo a trasferirsi in bianconero, sfruttando appunto l'eccellente feeling instaurato nel triennio al Napoli. Il pressing del tecnico toscano, tuttavia, non dovrebbe sortire alcun effetto, visto che il classe '87 di Leuven non se la sentirebbe di fare come Higuain. Ovvero di 'tradire' l'affetto dei tifosi napoletani, di una città intera in cui si trova benissimo e in cui forse spera ancora di restare. Se la Juve ci prova con Sarri, l'Inter (che da tempo pensa a lui per il post Sanchez) probabilmente starà usando la 'carta' Lukaku, suo capitano in Nazionale oltre che grande amico per convincerlo a scegliere il progetto interista.

