Calciomercato Milan, rivoluzione estiva | Da Donnarumma a Ibra passando per Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK MARCELINO IBRAHIMOVIC DONNARUMMA ROMAGNOLI / Il mondo del calcio giocato è ancora in stand-by per l'emergenza Coronavirus eppure il Milan è già al lavoro in vista della prossima stagione. A dispetto della situazione di stasi attuale, la dirigenza rossonera pensa infatti già alle prossime mosse da effettuare alla riapertura delle ostilità. Il Milan che verrà partirà da un cambio di panchina con il destino di Stefano Pioli che appare piuttosto segnato nonostante l'annata di fatto, per ora, non si sia neanche conclusa. Tra campo e mercato si prospetta dunque una corposa rivoluzione per la società meneghina che spera di ritornare così ai fasti di un tempo. Da Rangnick a Marcelino per la panchina, passando per il futuro incerto di Ibrahimovic e Donnarumma fino alle suggestioni Cavani, Milik e Meret. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, cambio di panchina e cessioni: da Rangnick a Ibrahimovic

Il primissimo passo verso la rifondazione del Milan avverrà con il cambio di allenatore. Al netto della stagione incompleta appare comunque difficile pensare ad una riconferma di Stefano Pioli alla luce delle trattative già avviate per portare in Italia Ralf Rangnick, manager tedesco proveniente dal gruppo Red Bull che rivoluzionerebbe nel caso anche il ruolo di tecnico. Al momento però il 61enne teutonico non ha ancora del tutto sciolto le riserve sul suo destino, motivo per cui questa mattina sarebbe spuntato nuovamente il profilo di Marcelino incontrato a Londra nei mesi scorsi. Lo spagnolo è però solamente un piano B qualora non dovesse andare a buon fine la trattativa per Rangnick o se il tedesco dovesse arrivare solamente come uomo mercato.

Una volta stabilita la guida tecnica sarà possibile imbastire le strategie di mercato, a partire naturalmente da rinnovi ed eventuali cessioni. Un nome su tutti è quello di Zlatan Ibrahimovic che dopo l'addio ufficiale di Boban e quello probabile di Maldini, potrebbe salutare i rossoneri e appendere gli scarpini al chiodo o in alternativa tornare in patria. La seconda avventura dello svedese in rossonero sarebbe dunque già agli sgoccioli vista anche l'età avanzata e l'ingaggio pesante che si porta sulle spalle. Nella politica di abbassamento del monte stipendi potrebbe finire anche Gianluigi Donnarumma che continua ad avere mercato tra Italia ed estero (soprattutto il PSG) con il Milan che in caso di addio spera di poter scatenare un'asta sul portiere classe 1999. Romagnoli, Hernandez, Bennacer e Leao, nonostante non manchino gli estimatori anche per Theo dopo la grande annata in Italia. Per quanto riguarda i rinnovi non verranno prolungati i contratti di Bonaventura e Biglia, mentre si punta alla permanenza di Calhanoglu. Chiudono il quadro Paqueta e Kessie, che sono invece in partenza, con il Milan pronto ad accogliere offerte tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, da Cavani a Upamecano: caccia ai rinforzi

I dubbi più grandi del Milan del prossimo anno riguardano i ruoli di portiere e centravanti, qualora Donnarumma e Ibra dovessero davvero essere ai saluti. Tra i pali il preferito resta Alex Meret, classe 1997 del Napoli già in orbita nazionale su cui c'è anche l'Inter. Difficilmente però De Laurentiis si priverà del proprio gioiello, motivo per cui le alternative di certo non mancano con i vari Musso, Cragno e Gollini che restano sul taccuino. Il possibile arrivo di Rangnick a Milano alimenterbbe inoltre nuove suggestioni riguardanti i talenti del Lipsia, con ben tre calciatori nel mirino. Si tratterebbe di Upamecano, Dani Olmo e Werner. Profili giovani e di sicuro avvenire che hanno però anche costi elevatissimi ed una concorrenza spopositata. È questo il caso soprattutto del bomber tedesco cercato da mezza Europa. Non sarà semplice neanche arrivare al classe '97 transalpino, nel mirino anche dello United, motivo per cui non tramonta definitivamente neanche la suggestione di riportare Thiago Silva a Milano qualora non dovesse rinnovare il proprio accordo col PSG. I parigini dal canto loro proveranno a trattenere l'esperto verdeoro con un nuovo prolungamento.

La difesa del Milan potrebbe inoltre registrare entrate sulla fascia destra dove la coppia Conti-Calabria non convince del tutto. Intrigano in tal senso i profili del brasiliano Emerson e del turco Zeki Celik. Nomi tutti legati da un unico filo conduttore: la giovane età. La stessa di cui gode Sandro Tonali per il quale ci sarà però una vera e propria asta tra tutte le big italiane e non solo. L'alternativa intrigante potrebbe essere invece Mandragora che però potrebbe essere riscattato dalla Juventus, complicando inevitabilmente l'affare. Chiude il quadro il reparto avanzato dove in mattinata sembra tornato in auge anche Edinson Cavani per la sostituzione di Ibrahimovic. Il 'Matador' andrà a scadenza a fine giugno ma continua a percepire uno stipendio pesante. Più giovane invece la soluzione Milik che lavora però al rinnovo con il Napoli, mentre è tutto da valutare lo spagnolo Loren Moron che finora ha realizzato 11 gol in 29 presenze tra Liga e Copa con la casacca del Betis.

