CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA / Non solo mercato in entrata per il Psg. In vista della prossima stagione, infatti, il club francese è alle prese con diversi contratti in scadenza a giugno 2020.

Nelle scorse settimane, ad esempio, l'agente di Thiago Silva ha commentato ai nostri microfoni le voci sul ritorno al Milan , ma l'ex rossonero ha aperto di recente anche ad un ritorno al Fluminense. Nelle ultime ore in Brasile si è invece parlato di un'offerta di rinnovo annuale da parte di, che il diretto interessato ha commentato su 'Instagram'. In risposta all'esclusiva di 'Esporte Interativo' sulla trattativa per il rinnovo, il 35enne ha scritto un enigmatico "Veramente?" corredandolo con molte faccine dubbiose.