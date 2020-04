Coronavirus, partite a porte chiuse? In Danimarca studiano lo 'stadio drive-in'

CORONAVIRUS STADIO DRIVE IN / La crisi può rappresentare anche un momento di svolta, in cui dar sfogo all'immaginazione ed alla creatività per rilanciarsi con nuove soluzioni per far fronte all'emergenza. Così negli USA hanno ovviato al problema dei cinema chiusi rilanciando i vecchi drive-in, che garantiscono il distanziamento sociale a norma di legge.

E chissà che una tale soluzione non si possa adottare anche nel calcio.

È l'idea del Midtjylland, primo in classifica in Danimarca, che sta pensando di aggirare il problema dello stadio a porte chiuse portando i tifosi comunque vicino alla squadra. "Nel nostro parcheggio possiamo ospitare 2.000 auto con un massimo di 5 tifosi in ogni vettura - le parole di Mads Hviid Jakobsen, portavoce del club, riportate 'repubblica.it' - "Prevediamo che la prima partita si giocherà tra il 21 maggio e il 31 maggio. Se l'iniziativa si rivelerà di successo possiamo arrivare fino a 12.000 auto, abbastanza per ospitare fino a 60.000 tifosi". Molto più della capienza dello stadio che ospita massimo 11.800 spettatori. Anche se ovviamente guardare la partita da un maxischermo fuori dallo stadio non è propriamente la stessa cosa.