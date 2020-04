CALCIOMERCATO MILAN PSG THEO / Anche lontano dall'Italia, Leonardo ha sempre continuato a mantenere un occhio vigile sul campionato italiano, mettendo nel mirino diversi calciatori di Serie A. Da quando ha fatto ritorno al Psg, il dirigente brasiliano non ha mai perso di vista la situazione di Gigio Donnarumma, in scadenza a giugno 2021 e il cui rinnovo è reso complicato dai limiti di budget del Milan. Il portiere azzurro, però, non è l'unico obiettivo sensibile in casa rossonera.

A gennaio, ad esempio, si è parlato anche di Paqueta, ma in questi giorni si rincorrono anche le indiscrezioni su altri due calciatori agli ordini di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Leonardo punta Theo Hernandez

Di recente si è parlato, ad esempio, di un interessamento concreto per Bennacer, ma vista la necessità di reperire un nuovo terzino sinistro, il club francese avrebbe messo nel proprio mirino anche Theo Hernandez. Secondo 'le10sport.com', infatti, l'ex Real Madrid sarebbe un obiettivo molto caldo per la fascia mancina, dove resta in piedi anche la candidatura di Alex Telles, favorita anche dagli ottimi rapporti con l'agente del brasiliano, Pini Zahavi.