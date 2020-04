CALCIOMERCATO MILAN MARCELINO / Tra la permanenza di Pioli e l'arrivo di Rangnick, spunta nuovamente Marcelino per la panchina del Milan.

Stando al quotidiano 'Repubblica', il numero uno rossonero Paulavrebbe incontrato a Londra l'allenatore spagnolo nei mesi scorsi.

Un faccia a faccia avvenuto prima dell'emergenza coronavirus e in cui il proprietario del fondo Elliott avrebbe sondato il terreno per l'ex tecnico del Valencia. Marcelino rappresenterebbe un piano di riserva per il cambio in panchina o se Rangnick dovesse arrivare a Milano soltanto come uomo mercato.