CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX UNITED / Non solo Sancho. Il Manchester United punta a rinforzarsi massicciamente nel reparto offensivo per la prossima stagione. E oltre al gioiellino del Borussia Dortmund, che resterebbe la priorità di Solskjaer, ci sarebbe anche Joao Felix nei sogni dei 'Red Devils'.

Come scrive il portale 'Le10sport', lo United avrebbe messo il talento portoghese nella lista dei desideri per la campagna trasferimenti estiva.

Calciomercato Juventus, lo United sogna Joao Felix

Joao Felix non sta rendendo secondo le aspettative nell'di Simeone, con il club inglese che avrebbe già avuto dei contatti con degli intermediari oltre che direttamente con l'agente dell'ex Benfica Jorge

L'Atletico però non pensa di privasi del suo gioiello, per cui servirà un'offerta ben superiore rispetto ai 126 milioni spesi dai 'Colchoneros' per portarlo la scorsa estate alla corte di Simeone. Joao Felix prima del trasferimento a Madrid a più riprese fu accostato anche alla Juventus, con il talento classe '99 allettato dalla possibilità di giocare al fianco con il connazionale e idolo Cristiano Ronaldo.