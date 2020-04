Serie A, nuova data per la ripresa

SERIE A DATE / La fine del lockdown ed il ritorno in campo per la Serie A potrebbe non essere così vicina come si pensa.

Il ministro dello sport Vincenzoproprio ieri ha sollevato alcune perplessità: "Mercoledì (domani, ndr) avrò un incontro con laper valutare un protocollo nello specifico sugli allenamenti.Io oggi non do per certa né la ripresa del campionato né degli allenamenti il 4 maggio" le sue parole a 'TG2 post'.

Secondo il quotidiano 'La Stampa' dunque in seguito alle parole del ministro appare a questo punto probabile lo slittamento di altre due settimane per la ripresa degli allenamenti. Significa, in concreto, un ritorno all'attività non più il 4 ma il 18 maggi, con conseguente slittamento della data per il via alla Serie A. Il weekend del 6-7 giugno potrebbe essere quello giusto, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi.